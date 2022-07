Dundee – Voted for independence in 2014 by a wide margin but support has deteriorated under Sturgeon’s governance and a similar result in 2023 is problematic

Dundee

Dundee, was given the title “Yes” city after 57% of its citizens voted for independence in the 2014 referendum.

In 2022 the SNP narrowly established control of the council following the local government elections.

Sturgeon’s ecstatically claimed the results in Dundee vindicated her government’s approach to independence.

But a review of the voting pattern of those that voted contradicts her euphoric razzmatazz and her plans for a referendum might well founder badly.

Local Election results Dundee

Ward 1 – Strathmartine: Electorate 15,266. Turnout 40%

Alexander: SNP: 2143

Baird: Grn: 199

Coleman: Lib: 1,116

Ettle: Ind: 81

Hunter: SNP: 559

Jamieson: TUC: 43

Keenan: Lab: 1,359

Walker: Tory: 351

Whyte: Alba: 105

Votes cast: 5956: Unionist: 2869-48% : SNP/Alb/Grn: 3957-52%

Ward 2 – Lochee: Electorate 14,912. Turnout 40.4%

Bremner: Lib: 184

Hosie: Ind: 128

Mackenzie: Tory: 488

Malone: Lab: 1,678

Ross: Alba: 184

Scullin: Lab: 412

Smith: SNP: 2,174

Tolland: SNP: 351

Treharne: Grn: 244

Votes cast: 5843: Unionist: 2762-47% : SNP/Alb/Grn: 3957-53%

Ward 3 – West End: Electorate 14,626. Turnout 40%

Booth: Grn: 536

Campbell: SNP: 872

Crichton: Lib: 165

El-Nakla: SNP:924

Hay: Tory: 386

Jenkins: Alba: 64

Labagh: Ind: 15

Macpherson: Lib: 2,146

McCready: LAB: 624

Votes cast: 5732: Unionist: 3321-58% : SNP/Alb/Grn: 3957-42%

Ward 4 – Coldside: Electorate 14,893. Turnout 39%

Agnew: Alba: 141

Ali: Tory: 444

Anderson SNP: 1,737

Blain: Lib: 176

Flynn: SNP: 751

Jones: Grn 551

McIrvine:Lab: 960

Scott: TUC: 52

Wright: SNP: 777

Votes cast: 5589: Unionist: 1632-29% : SNP/Alb/Grn: 3957-71%

Ward 5 – Maryfield: Electorate 12,749. Turnout 34%

Cruickshank: Lab: 953

Dewar: Lib: 198

Gurr: Ind: 34

Kamran: Alba: 214

Lynn: SNP: 1,037

Marr: Tory: 371

Short: SNP: 960

Smart: Grn: 446

Votes cast: 4213: Unionist: 1522-36% : SNP/Alb/Grn: 2657-62%

Ward 6 – North East: Electorate 11,792. Turnout 33%

Finnegan: Lab: 1,007

Franchi: Tory: 313

McLean: Alba: 102

Rome :SNP: 1,150

Sawers: SNP: 991

Smith: Lib: 100

White: Grn: 126

Votes cast: 3789: Unionist: 1420-38% : SNP/Alb/Grn: 2369-62%

Ward 7 – East End: Electorate 12,005. Turnout 35%

Crabb: Tory: 440

Dawson: SNP: 1,350

Maattanen: Lib: 115

McHugh: Lab: 1,071

McIntosh: Grn: 167

Petrie: Alba: 151

Roberts: SNP 823

Votes cast: 4117: Unionist: 1626-40% : SNP/Alb/Grn: 2497-60%

Ward 8 – The Ferry: Electorate 16,211. Turnout 56%

Byrne: Alba:92

Cordel: SNP:1,806

Duncan: Lib:3,112

Qaiser: SNP:674

Parsons: Grn:269

Scott: Tory:1,661

Scott: Tory:407

Shears: Lab: 899

Carole: Ind:59

Votes cast: 8979: Unionist: 6079-67% : SNP/Alb/Grn: 2841-32%

Results summary

Total votes cast: 44218: Unionist 21331-48% : SNP/Alb/Grn 22887-52%

2014 Referendum: Yes: 57%: No: 43%

2023 Referendum: (projection): Yes: 52% No: 48%